​Виктор Сысун попросил проанализировать среднюю зарплату бюджетников без топ-менеджмента в Югре

Во время обсуждения поправок в окружной бюджет – распределение профицита по различным направлениям депутат Виктор Сысун обратил внимание коллег на то, что накануне в Государственной Думе Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию, запросил у министерств предоставить информацию по средней заработной плате по отраслям здравоохранения и образования без учета административно-управленческого персонала. Депутат попросил предоставить аналогичную информацию по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По итогам заседания было внесено в протокол 31 заседания регионального парламента:

«Депутат Сысун В.Б. предложил обратиться к профильным департаментам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой представить депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информацию о средней заработной плате работников бюджетной сферы Югры без учета заработной платы руководящего состава и административно - управленческого персонала бюджетных учреждений».

По мнению либерал-демократа цифры будут существенно ниже тех, которые официально озвучиваются в отчетах правительства: «И это будет реальная картина той заработной платы, которую получает младший и средний медицинский персонал, работники образования и культуры», - заключил парламентарий.