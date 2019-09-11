​В Когалыме губернатору Югры продемонстрировали новые методики работы детских садов при помощи музеев

В Когалыме губернатору Наталье Комаровой представили программу «Мы – дети Югры», реализуемую в рамках национального проекта «Образование».

«С 2017 года садик имеет статус регионально-инновационная площадка. Программа «Мы – дети Югры» предполагает использование музейных технологий, поэтому мы создали на территории садика мини-музей. Такой музей в городе имеется только у нас. В нем собраны различные растительные и животные предметы нашего округа, а также предметы культуры и ремесла народа Хантов. Наша главная цель – познакомить детей с культурой коренных народов севера»,– рассказала заместитель заведующего детского сада «Березка» Рина Яхина.

На территории детского сада действует мини-музей «Муванки», что в переводе с хантыйского означает «Мать – земля». Такая особенность в образовательном процессе позволяет детям дошкольного возраста приобщиться к декоративно-прикладному искусству коренных народов севера, а также расширить свой круг знаний.

Помимо этого, детский сад реализует проект «Детско-родительский клуб театральная мастерская». Благодаря этому проекту, дети смогут не только видеть, как жили их предки, но и вживаться в их роли.

В целом, вся образовательная среда в детском саду способствует раннему проявлению разносторонних способной у детей и помогает их развитию.