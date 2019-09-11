​NETBYNET запустил услугу «Wi-Fi Радар» для бизнеса

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», основной актив фиксированной связи ПАО «МегаФон», представило облачную услугу «Wi-Fi Радар» для корпоративных клиентов. Услуга позволяет использовать Wi-Fi роутер со специализированным программным обеспечением для решения маркетинговых и рекламных бизнес-задач.

Новый продукт помогает повысить эффективность рекламы в интернете, а также оценить офлайн-конверсию рекламных компаний за счет сбора, обработки и экспорта MAC-адресов на рекламные площадки MyTarget и Яндекс.Директ. Благодаря услуге «Wi-Fi Радар» клиент может настроить точный гео-таргетинг (отбор целевой аудитории), чтобы привлечь в свое заведение потенциальных клиентов, которые часто бывают рядом и могут быть заинтересованы в услугах предпринимателя, но не знают о них.

Услуга представлена в трех тарифных планах: «Старт», «Эксперт» и «Профи», которые позволяют использовать программный продукт в течение 1, 6 и 12 месяцев соответственно. Необходимое оборудование (Wi-Fi роутер) можно приобрести или взять в аренду у оператора. Клиент также может получить канал доступа в интернет, необходимый для подключения Wi-Fi роутера к облачной платформе компании, на которой осуществляется сбор, хранение и интеллектуальная обработка собранных MAC-адресов.

Комментирует Сергей Ильчук, директор по развитию корпоративного бизнеса NETBYNET:

Рынок интернет-рекламы стремительно растет, опережая классические форматы размещений на телевидении и в печатной прессе. При этом не любая реклама в digital приносит оптимальный затратам результат. Точный таргетинг решает эту задачу. Услуга «Wi-Fi Радар» позволяет найти свою «готовую» аудиторию в сети благодаря сбору и обработке исключительно релевантных данных. Таким образом, клиент экономит бюджет на рекламу и получает качественную аудиторию для продвижения своего продукта или услуги.

Запуск «Wi-Fi Радара» является частью маркетинговой стратегии компании, направленной на расширение портфеля современных облачных услуг, необходимых для эффективной работы наших бизнес-клиентов.

«Wi-Fi Радар» возможно установить и на оборудование клиента, если оно совместимо с программным продуктом. «Wi-Fi Радар» совместим с Wi-Fi роутерами таких производителей, как Ubiquiti Networks, MikroTik, TP-Link. Клиент может установить ПО на свой Wi-Fi роутер самостоятельно или воспользоваться услугой по настройке Wi-Fi роутера квалифицированным специалистом оператора.

Команда NETBYNET ведёт непрерывную работу по расширению списка моделей оборудования, совместимого с услугой, чтобы предоставить клиентам максимальную гибкость в выборе технических характеристик.