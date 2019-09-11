​Будь роскошной каждый день с «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Каждой женщине важно чувствовать себя уверенной и красивой, производя потрясающее впечатление на окружающих.

Ювелирные украшения с бриллиантами позволяют легко достичь этого, демонстрируя в любом вашем образе чувства вкуса, стиля и делая его неповторимым и роскошным.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» сделала своим клиентам потрясающий подарок — создала коллекцию украшений с бриллиантами, которая позволила сделать украшения с самым желанным камнем на Земле частью своего образа, как на каждый день, так ивыбрать роскошное украшение для особых случаев.

Коллекция получила провокационное название «Must Have» и совершила революцию на ювелирном рынке России и других стран, в которых успешно работают розничные сети компании.

Цена за украшение с настоящим бриллиантом в этой коллекции начинается от 2 190 рублей. Помимо этого большая часть коллекции, а именно украшения из белого золота созданы с применением гипоаллергенного палладиевого сплава, обладающего рядом преимуществ — украшения с этим сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени, не требует нанесения защитных покрытий — ювелирного лака, как украшения никелевым сплавом. Палладий износостоек, устойчив к царапинам и деформациям.

Больше не осталось причин отказывать себе в удовольствии наслаждаться собой и тем внутренним настроем, который дарят невероятно красивые украшения с бриллиантами.

Сделайте себе или своим близким подарок, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/