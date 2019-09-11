Жителя Когалыма могут посадить на два года за уклонение от армии. Уголовное дело заведено в отношении на 20-летнего парня, который уклонялся от службы без уважительной причины.

«Обвиняемый, состоящий на воинском учете в Военном комиссариате города Когалыма, уведомленный о явке в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не имея законных оснований, без уважительных причин уклонился от призыва на военную службу», – сообщает пресс-служба Следственного управления Югры.

На сегодняшний день дело передано в суд. Молодому человеку грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.