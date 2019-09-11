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​В Лянторе прошло выездное заседание постоянных комиссий Думы Сургутского района

В Лянторе состоялось предшествующее 25-летию Думы Сургутского района заседание депутатских комиссий, посвященное обсуждению социальных и экономических вопросов. Участниками совещания стали не только депутаты Сургутского района, но и чиновники, главы городских и сельских поселений, жители и представители общественных организаций города и района, а также члены Молодежного парламента. Такой формат заседания опробован впервые и предоставляет возможность народным избранникам вести прямой диалог с жителями,увидеть, как реально идут дела в поселении. Присутствующим – озвучивать актуальные проблемы города или поселка и пожелания по рассматриваемым вопросам,в первую очередь, в расходовании бюджетных средств, а также принимать участие в дискуссиях. Если новый тип работы будет продуктивным по мнению парламентариев, то, возможно, станет постоянным.

Важным стало исполнение протокольных поручений.

Затяжной ремонт Лянторской школы

В Лянторской школе №6 ремонт идет уже третий год. Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина отметила, что полная стоимость реконструкции немаленькая — около 110 миллионов рублей. В связи с чем работы ведутся поэтапно. Закончить их планируют к 2021 году.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк до начала заседания побывал на объекте, оценил текущую ситуацию. «Работы по капитальному ремонту Лянторской школы № 6 ведутся. Но предстоит ещё многое сделать, и нужно постараться выполнить это в 2020-2021 годах. В пятилетку ремонт нужно закончить. Нельзя затягивать ремонты в важных образовательных объектах, – подытожил Анатолий Петрович. По решению депутатов в срок до 23 сентября в Думу района будет предоставлена информация о полном объеме поэтапных работ в учебном заведении и их стоимость для предметного изучения и контроля со стороны представительного органа.

Несанкционированные свалки

Участники совещания не обошли вниманием и вопрос о ликвидации несанкционированных свалок на территории Сургутского района.

«Тема достаточно серьезная. Наверное, где-то недорабатывают руководители структурных подразделений, отвечающие за эти направления. Где-то, может быть, жители не совсем понимают, что нельзя вывозить мусор в лесополосу. Работа по данному вопросу сейчас ведется», — заявил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Работникам культуры недоплачивали

Жители поселений Сытомино и Тундрино обратились к депутатам Думы Сургутского района с просьбой разобраться с проблемой нехватки в поселениях денежных средств для достижения целевого показателя по работникам учреждений культуры.

«В ходе работы над вопросом, мы выявили дефицит средств,несмотря на то, что в начале года в этих поселениях на счетах оставались остатки прошлых лет, рассчитанные как раз на покрытие этого недостатка», — сказал Анатолий Сименяк.

Как выяснилось, данная проблема возникла из-за неверно расставленных приоритетов администрацией поселений в финансировании. Несмотря на рекомендательный характер от администрации Сургутского района, вместо выплаты заработной платы работникам, деньги были направлены на «другие» нужды. Думой Сургутского района было принято решение изыскать из бюджета поселений денежные средства на оплату труда работникам учреждений культуры.

Бюджет Сургутского района

Как сообщила директор департамента финансов администрации Сургутского района Светлана Ерошкина, на сегодняшний день бюджет района составляет более 11 миллиардов рублей.

При распределении вновь поступивших денежных средств депутатский корпус руководствовался принципом исполнения социальных обязательств перед жителями района. В приоритете бюджетной политики – образование и ЖКХ.

Озеленение набережной

После рабочего совещания в рамках празднования предстоящего 25-летия Думы Сургутского района,депутаты,представители Молодежного парламента, главы соседних поселений, совет Молодежи, а также администрация Лянтора приняли участие в озеленении территории новой набережной города.

«Мы решили высадить желтую акацию. Растение это неприхотливое, морозоустойчивое. Надеемся, что на следующий год деревья зацветут и будут доставлять радость жителям Лянтора, которые будут гулять по этой прекрасной набережной», — рассказал Анатолий Сименяк.

редседатель Молодежного парламента Артур Абзалов подчеркнул, что это не последнее мероприятие в рамках празднования юбилея Думы Сургутского района. Работы по озеленению и благоустройству территорий крупнейшего муниципалитета Югры будут продолжаться.


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11 сентября в 11:31, просмотров: 815, комментариев: 0


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