​Депутаты Думы Сургутского района поздравили сельское поселение Угут с 210-летием

В рамках праздника, 7 сентября, народные избранники Владимир Пайль и Гульнара Рытова приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски на Памятнике павшим в Великой Отечественной войне. Позже,на официальной церемонии,Гульнара Мухаметовна от имени депутатского корпуса поздравила сельчан с праздником. Пожелала Угуту развития, процветания и всего самого наилучшего.

Угут – одно из немногих мест, одновременно сохранивших свою самобытность и шагающее в ногу со временем. За два прошедших столетия ключевые промыслы села менялись, но всегда успешно реализовывались: это охота, рыболовство, заготовка пушнины, добыча нефти.

В маленьком селе высокая концентрация важных для всей Югры объектов: Угутский краеведческий музей имени П.С. Бахлыкова, Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», природный заповедник «Юганский», Угутская средняя общеобразовательная школа-интернат. В 2018 году здесь открыл свои двери новый детский сад «Медвежонок» – один из самых лучших дошкольных образовательных объектов в Сургутском районе. В селе строится 4-этажный 56-квартирный дом по улице Львовская. Кроме того, сельское поселение известно в районе своими ежегодными межпоселенческими спортивными состязанием «Угутская лыжня». Сельские жители любят этот спортивный праздник, ждут его, активно к нему готовятся. И депутатским корпусом Думы Сургутского он всегда поддерживается.

Но главная ценность села – конечно же, люди! Угутяне – особый народ. Это истинные патриоты своей Родины, которые не боятся трудностей, умеют радоваться и делиться с другими теплом своей души!

Дорогого стоит и сплоченность многонационального населения. Можно брать пример с того, как люди с разными корнями и верованиями в согласии действуют на благо поселения, с каким уважением относятся к традициям коренных жителей.