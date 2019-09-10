​Искры счастья в бриллиантах «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Бриллиант завораживает своим блеском, проникая в самое сердце, чтобы наполнить его светлыми чувствами.

Миллионы счастливых клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» обрели символы любви и счастья в творениях мастеров ювелирного и гранильного дела компании.

Это дарит им вдохновение создавать новые коллекции, при этом постоянно улучшая качество и внедряя новые технологии, работая над инновациями.

Это позволило компании завоевать бесценное доверие клиентов и пройти путь от небольшой экспериментально-производственной компании по огранке бриллиантов до международного ювелирного бренда с розничными сетями во многих странах Мира — России, США, Казахстане, Хорватии, Литве, Монголии, Кипре и многих других странах.

Подарите себе невероятный внутренний настрой, став обладателем шедевров ювелирного искусства от «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Украшения и атмосфера счастья ждут вас в ювелирном салоне компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/