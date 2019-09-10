​Опрос: почти 90 процентов россиян недовольны своей зарплатой

Сервис «Работа.ру» заявил о том, что 86 процентов россиян недовольны своими зарплатами. К такому выводу специалисты пришли после опроса 16 тысяч респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что лишь 4 процента наших соотечественников довольны доходом от своей работы, еще 10 процентов не смогли определиться с ответом.

Оптимизм внушает то, что высокий процент недовольных зарплатой близок к доле россиян, желающих больше работать ради роста доходов – таких оказалось 76 процентов. Примерно 14 процентов респондентов не хотят повышать свою нагрузку для более высокой зарплаты, и те же 10 процентов не имеют четкого мнения на этот счет.

А еще, согласно «Работе.ру», 88 процентов наших соотечественников за последний год не увеличили свои доходы.