​Четыре спортсмена из Югры выступят на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Четыре спортсмена из Югры вошли в сборную России, которая выступит на XV чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Представлять нашу страну будут Екатерина Чендакова, Антон Маслов, Никита Козлов и Артём Хабибуллин. Соревнования пройдут в Саратове с 8 по 16 сентября.

В общем за звание лучших будут бороться больше 600 спортсменов из 20 стран. Чемпионат мира пройдет по четырем направлениям:

XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин;

VI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту;

IX чемпионат мира среди юношей и юниоров;

V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Спортсменам предстоит продемонстрировать свою физическую, моральную и командную подготовку при выполнении служебных задач.

Отметим, что сборная Югры на протяжении 15 лет показывает высокие результаты во всероссийских и международных соревнованиях.