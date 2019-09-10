​Четыре спортсмена из Югры выступят на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Четыре спортсмена из Югры вошли в сборную России, которая выступит на XV чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Представлять нашу страну будут Екатерина Чендакова, Антон Маслов, Никита Козлов и Артём Хабибуллин. Соревнования пройдут в Саратове с 8 по 16 сентября.
В общем за звание лучших будут бороться больше 600 спортсменов из 20 стран. Чемпионат мира пройдет по четырем направлениям:
- XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин;
- VI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту;
- IX чемпионат мира среди юношей и юниоров;
- V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.
Спортсменам предстоит продемонстрировать свою физическую, моральную и командную подготовку при выполнении служебных задач.
Отметим, что сборная Югры на протяжении 15 лет показывает высокие результаты во всероссийских и международных соревнованиях.