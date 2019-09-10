​В Югре одни из лучших показателей на рынке труда среди регионов России

В Югре одна из лучших ситуаций на рынке труда – округ занял четвертое место в рейтинге среди регионов России, набрав 78 балов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Индекс регионов рассчитывался на основе девяти параметров, среди которых – уровень оплаты труда, условия работы, занятость населения, а также уровень безработицы и количество свободных рабочих мест.

Отметим, что Тюменская область заняла 6 место (69,5 балла), а Ямал оказался на 15 позиции (65,4 балла).

Возглавили рейтинг Москва (95,3 балла) и Санкт-Петербург (92,3 балла), а худшие показатели зарегистрированы в Республике Тыва (11,3 балла).