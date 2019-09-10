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​Евгений Марков: «Выборы 2019 показали качественный прирост депутатов ЛДПР в Тюменской области, на Ямале и Югре»

8 сентября 2019 года состоялся единый день голосования. В Тюменской области, Югре и Ямале избирали депутатов разных уровней. Всего в Тюменской области был 191 вакантный мандат, в Югре – 34 мандата - прошли выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Когалымскому одномандатному округу №15, были избраны пять глав сельских поселений и 28 депутатов представительных органов муниципальных образований Югры. А в Ямало-Ненецком автономном округе жители избирали новые составы депутатов муниципальных представительных органов власти в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске, дополнительные выборы депутатов и глав прошли также в Тазовском районе, Муравленко, Губкинском, поселке Ханымей и поселке Горки. Региональные отделения ЛДПР во всех трех субъектах в установленные сроки в летний период провели конференции, выдвинули своих кандидатов по всем вакансиям, где были объявлены выборы. Партия из года в год делает ставку на молодежь, поэтому в муниципалитетах выдвинуты молодые кандидаты до 40 лет, специалисты высокого уровня, профессионалы своего дела. Избирательные штабы ЛДПР, выдвинутые кандидаты и партийный актив, провели большую агитационную работу во всех муниципалитетах и избирательных округах. Результатом предвыборной гонки 2019 года стало избрание 11 новых депутатов ЛДПР на территории Тюменской области. В Ялуторовскую городскую Думу переизбран Николай Леушин. В Югре 3 новых депутата пополнили ряды местных дум. А на Ямале 4 новых депутата от ЛДПР.

Итак, в Тюменской области победителями стали депутаты ЛДПР:

Депутатом Думы Винзилинского муниципального образования первого созыва стала Любовь Романенко. Депутатом Думы Горьковского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созыва избран Марат Гарафутдинов. Депутатом Думы Каскаринского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области первого созыва стал – Руслан Сабиров. Депутатом Думы Каскаринского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области первого созыва избрана Наиля Абдубакова. Депутатом Думы Кулаковского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созывастала Антонина Киреева. Депутатом Думы Новотарманского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созыва избран Максим Новиков. Депутатом Думы Салаирского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созыва стала Юлия Ямщикова. Депутатом Думы Успенского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созыва избран Станислав Зыков. Депутатом Думы Червишевского муниципального образования Тюменского муниципального района Тюменской области шестого созыва стал Алексей Мельчаков. Депутатом Думы Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области третьего созыва избран Антон Балабокин.

На Ямале региональное отделение ЛДПР усилилось по следующим позициям:

  1. Выборы депутатов городской Думы муниципального образования город Салехард седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 – Смирных Елена Николаевна
  2. Выборы депутатов городской Думы муниципального образования город Ноябрьск седьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 – Земенкова Елена Николаевна; по многомандатному избирательному округу № 5 – Бавдурный Дмитрий Александрович
  3. Выборы депутатов городской Думы муниципального образования город Лабытнанги четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 – Воробьев Игорь Владимирович

В Югре три либерал-демократа одержали победу:

  1. Дополнительные выборы депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва - Измайлов Игорь Васильевич
  2. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический пятого созыва - Таушканов Игорь Михайлович
  3. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический пятого созыва - Самохина Светлана Викторовна

Всех новоизбранных депутатов и участников предвыборной гонки 2019 поздравил, пожелал плодотворной работы на благо жителей региона депутат Государственный Думы, курирующий Тюмень, Югру и Ямал по линии партии Евгений Марков. Он уточнил, что ЛДПР во всех трех регионах приросла в количественном составе: в Тюменской области теперь работает 159 народных избранников от ЛДПР, в Югре – 54 депутата, а на Ямале – 33 парламентария и 1 глава поселка.

«ЛДПР всегда борется за права простых граждан! Каждый год мы наращиваем количество депутатов ЛДПР, что позволяет добиваться больших результатов, помогать людям. Каждый новоизбранный депутат включится в работу с первых дней, а мы с коллегами окажем полное содействие в решении вопросов жителей региона. Многие представители ЛДПР - участники выборной гонки 2019 показали достойные результаты, не дотянув до заветных мандатов всего лишь несколько голосов. Но все они трудились ради будущего развития своих регионов. Усиление позиций ЛДПР в муниципалитетах Ямала, Югры и на юге Тюменской области - это итог постоянной системной работы с людьми на местах, результат конкретных решенных вопросов в интересах граждан», - заключил федеральный политик.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 135, комментариев: 0


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