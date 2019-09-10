​Тюменский губернатор в Москве подписал соглашение, которое решит проблемы с газом у жителей области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Москве подписал беспрецедентное для России трехстороннее соглашение с Федеральной антимонопольной службой и компанией «Газпром газораспределение Север». Этот документ позволит в течение пяти лет построить более тысячи километров газопроводов и подключить порядка 30 тысяч домовладений к «голубому топливу», рассказывает пресс-служба главы региона.

Суть соглашения заключается в том, что газовики строят свои мощности и инфраструктуру без закладывания прибыли в инвестпроекты, а регион обязуется возместить эти затраты. Объем расходов, запланированных по этому соглашению – 1,35 млрд рублей. Благодаря этому газификация Тюменской области вырастет с 94 до 98 процентов.

«Со своей стороны мы, безусловно, сохраним региональную льготу по налогу на имущество, будет сохранено и субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям», – заявил Александр Моор.

За 2014-2017 годы уровень газификации в Тюменской области вырос с 87 до 94 процентов, к сетям были подключены 15,5 тысяч домовладений в 55 населенных пунктов, рассказывает «Тюменская линия».