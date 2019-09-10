​В России произошел самый крупный после кризиса 2008 года скачок цен на перелеты

Полеты экономклассом в среднем подорожали на 24,1 процента с января по август 2019 года, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росстат. Это самый крупный рост цен на билеты с 2008 года. Однако пока речь идет только о «пиковых нагрузках» на полеты, так как август – один из самых дорогих месяцев для перелетов. Осенью цены стабилизируются и будут падать вплоть до нового пика в декабре. Уже в октябре внутренние перелеты будут дешевле на 15-34 процента, чем в августе.

В целом же годовой рост цен на билеты будет зависеть в основном от авиакеросина. Именно он, а также высокая конкуренция за рейсы и покупателя привели к тому, что в первом квартале 2019 года общий убыток авиарынка в России составил 45 млрд рублей, что незначительно ниже убытка всего 2018 года. Авиакомпании оказались в ситуации, когда их расходы на организацию перелетов растут, а повысить доходы при помощи повышения цен они себе позволить не могут из-за жесткой конкуренции.