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​Российский бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в Европе

Гордость за российскую компанию и за произведенный в нашем отечестве товар, а также те материальные и не материальные дивиденды, которые это дает, позволяют клиентам ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», испытывать чувства победы и завоевание новых рынков, покорения сердец жителей этих стран изделиями, созданными в России или по жестким стандартам единой системы качества компании, на территории этих стран.

Розничные сети «ЭПЛ. Якутские бриллианты» встречают своих гостей на Кипре, в Литве и Хорватии. На очереди ряд других стран, население которых успело по достоинству оценить качество и дизайн ювелирных украшений, сервис и гарантии компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Присоединяйтесь и вы к российскому ювелирному бренду, который за короткий, по меркам ювелирных домов с вековой историей, срок, прошел путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранки бриллиантов до международного ювелирного бренда, с розничными сетями в России, США, Кипре, Казахстане, Хорватии, Монголии, Литве, Киргизии и многих других странах, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/


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Сегодня в 17:01, просмотров: 180, комментариев: 0


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