Три кандидата партии ЛДПР одержали победу в выборах 2019

В Югре 8 сентября 2019 года явка избирателей составила 26,17%. Выборы в регионе признаны состоявшимися. По заявлению окружного Избиркома имелись мелкие нарушения, которые не являются существенными, и были моментально разрешены. В Югре прошли выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Когалымскому одномандатному округу №15, были избраны пять глав сельских поселений и 28 депутатов представительных органов муниципальных образований Югры.

Три либерал-демократа одержали победу. Ханты-Мансийское региональное отделение партии поздравляет победителей:

1. Дополнительные выборы депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва - Измайлов Игорь Васильевич

2. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический пятого созыва - Таушканов Игорь Михайлович

3. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический пятого созыва - Самохина Светлана Викторовна

Все депутаты фракции ЛДПР регионального парламента контролировали ход избирательной кампании 2019. Так, либерал-демократ Андрей Миляев работал в Пыть-Яхе (где кандидат от ЛДПР одержал победу), Александр Мещангин следил за ходом выборов в Нягани, Виктор Сысун посетил избирательный участок в деревне Русскинская, Евгений Данников отработал на избирательных участках по одномандатному избирательному округу 18 города Нижневартовска, а Сергей Тульников посетил избирательный участок в деревне Ушья Кондинского района.

«На момент проведения выборов в общей сложности в думах различных муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры работали 39 депутатов МСУ от ЛДПР, по результатам единого дня голосования 8 сентября 2019 года представителей ЛДПР стало на 3 больше, и составило 42 депутата МСУ. Всего же от ЛДПР в нашем регионе теперь 54 депутатов всех уровней – от местных дум до региональной и Государственной Думы РФ. Поздравляем наших победителей и желаем только плодотворной работы на благо жителей сельских поселений и городов Югры», - рассказал руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун, который следил за ходом выборов в деревне Русскинская Сургутского района.

По завершению выборной кампании 2019 депутат Государственной Думы, курирующий Югру по линии партии Евгений Марков поздравил всех членов партии ЛДПР, которые принимали участие в предвыборной гонке: «Уважаемые партийцы! Уже сейчас можно смело сказать о количественной победе наших кандидатов в рамках прошедшей кампании. Поздравляю всех победителей! Прошу не расстраиваться тех, кто не достиг цели. Ваш результат - основа будущих побед! Всем спасибо за работу».