​Следственный комитет России в 2019 году раскрыл 59 преступлений, совершенных в предыдущие года

В 2019 году Следственный комитет России завершил расследования 59 преступлений, совершенных в предыдущие года. В частности, было раскрыто 27 преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким (убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение вреда здоровью и другие).

Таким образом в этом году к восьми годам лишения свободы был приговорен сургутянин за совершение убийства конкурента по бизнесу в 2014 году. Также в суд направлено дело по факту нападения на малолетних девочек в городе Сургуте и Нефтеюганском районе в период с 2005 по 2008 год. Кроме того, к восьми годам тюрьмы приговорили жителя Башкортостана за убийство сургутянина, совершенное в 2012 году с целью завладеть его недвижимостью.

«В этом году следователям во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить и задержать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 17 лет назад в Нижневартовске», – отмечают представители Следственного управления Югры.