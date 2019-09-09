​В России на дорогах будут работать беспилотные дроны ГИБДД. Югра в этом деле оказалась на шаг впереди

До конца 2019 года во всех регионах страны появятся беспилотные летательные аппараты ГИБДД для наблюдения за дорогами, сообщил официальный сайт ведомства. «Данные устройства фиксации нарушений, во много раз превосходят стационарные дорожные камеры. Этого удается достичь благодаря их мобильности», — отмечают представители ГИБДД России. Теперь на некоторых участках дорог можно встретить новые указатели, сообщающие водителям о том, что впереди их уже ждут беспилотные дроны ГИБДД.

В Югре практика фиксаций дорожных нарушений с использованием квадрокоптеров началась еще в прошлом году.

«Это уже второй год использования данной техники. В прошлом году беспилотные устройства работали на территории Сургутского района, в этом же году дроны использовались на территории Нефтеюганского района, поскольку собственной техники у ГИБДД нет. Все квадрокоптеры используются по договору об оказании содействия на безвозмездной основе с рядом организаций, предоставляющих технику», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители УМВД по Югре.