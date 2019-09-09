​Полицейского из Югры будут судить за ряд коррупционных преступлений

Прокурор Радужного (город в Югре) утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного.

В апреле 2014 злоумышленник не принял меры по раскрытию кражи у местного жителя. Также в феврале 2017 года мужчина вступил в сговор с жителем города для хищения металлических труб с нефтяных месторождений, предприятиям был нанесен ущерб в размере 2 млн рублей. Кроме того, в марте 2018 года бывший сотрудник полиции предложил подозреваемому в совершении кражи повлиять на вынесение приговора за взятку в размере 250 тыс. рублей.

Таким образом, мужчину обвиняют в совершении коррупционных преступлений, среди которых злоупотребление должностными полномочиями, кража группой лиц по предварительному сговору, кража в особо крупном размере, покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения

«Материалы по делу в суде будут рассмотрены по существу», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.