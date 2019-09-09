На трассе в Тюменской области сургутянин устроил ДТП, в котором погиб

На 124 км автодороги Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Авария случилась 8 сентября около 20.12. На трассе столкнулись Honda Accord и Volkswagen Amarok. По предварительной информации, 28-летний водитель Honda из Сургута во время обгонного маневра выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной Volkswagen. Об этом сообщает портал 72.RU.

В результате аварии автомобиль Volkswagen Amarok опрокинулся и загорелся.

В ДТП погиб водитель Honda и пассажир Volkswagen. Водитель и вторая пассажирка пикапа получили травмы.