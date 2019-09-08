16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9981   EUR  72,8883  

​На Белом Яру выборы главы проходят под контролем региональных общественников

Выборы главы Белого Яра (Сургутский район) проходят под контролем общественников, которые смогли стать наблюдателями благодаря изменению законодательства. Об этом рассказала председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова, которая лично следит за ходом голосования в Белом Яру.

«Отмечу, что среди наблюдателей сегодня очень много молодых людей. Они принимают участие в этом важном гражданском процессе, тратят свой день, чтобы соприкоснуться с ним. Органы власти должны понимать, что не бывает плохих или хороших граждан, есть такие граждане, с которыми нужно работать. Огромное спасибо всем общественными наблюдателям, которые оторвали себя от семьи и проявили активную позицию», – заявила общественница. Она также отметила, что выборы в поселении проходят на очень высоком уровне.

Правда, явка белоярцев не столь велика – к 18 часам на избирательные участки пришли 18 процентов внесенных в списки голосующих (в среднем по Югре этот показатель – 24 процента). Выборный процесс закончится в ближайшее время – в 20 часов все участки будут закрыты и начнется подсчет голосов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:37, просмотров: 230, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Четыре совета о том, как следить за печью и избежать пожара

Четыре совета о том, как следить за печью и избежать пожара
От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и складские помещения. Но главное, люди теряют в огне жилье
Пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре Сегодня в 14:08
286 0
​В Сургуте дорожный каток насмерть задавил человека. Как часто подобное происходит в России?

​В Сургуте дорожный каток насмерть задавил человека. Как часто подобное происходит в России?
Анастасия Семихатских 07 сентября в 17:35
1856 0
​«ЯСНО», проблемы с полицией и граффити за деньги: О жизни стрит-арт художников без цензуры

​«ЯСНО», проблемы с полицией и граффити за деньги: О жизни стрит-арт художников без цензуры
Анастасия Якупова 07 сентября в 15:42
726 1
Олег Владимиров

Ни капли в рот
Логика сторонников принятия новых ограничений понятна и прямолинейна: чем позже люди начнут пить крепкий алкоголь, тем лучше. Кто бы спорил. Но проблема как раз в прямолинейности – в реальной жизни все немного заковыристее
Олег Владимиров 07 сентября в 09:43
801 4
​Ольга Васильева: «Складывается ощущение, что мэр Нефтеюганска не заинтересован в решении проблем города»

​Ольга Васильева: «Складывается ощущение, что мэр Нефтеюганска не заинтересован в решении проблем города»
Интервью с активисткой — о голодовке, грязной воде и мусорной реформе
Анастасия Якупова 06 сентября в 09:46
1558 0
В Сургуте массово сносят розовые заборы

В Сургуте массово сносят розовые заборы
Объясняем, почему
Илья Низовских 05 сентября в 12:10
2513 8
​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно

​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно
Директор «БКС Брокер» в Сургуте Азамат Юсупов — о резком росте акций главного градообразующего предприятия
Илья Низовских 04 сентября в 11:02
4329 4
​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты
Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году
Редакция СИА-ПРЕСС 04 сентября в 10:24
829 4
12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Где выпускники лучше всего сдают ЕГЭ, а учителя заслужили больше всего наград
Анастасия Семихатских 04 сентября в 09:47
2650 6
Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы
«Я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно»
Анастасия Якупова 03 сентября в 17:14
2299 1
​15 лет с момента страшных событий в Беслане

​15 лет с момента страшных событий в Беслане
В этом году специально с семьей заехали в это скорбное место
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 03 сентября в 12:27
525 2
В школе учат не только вычитать и умножать

В школе учат не только вычитать и умножать
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 02 сентября в 10:40
776 1
Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса

Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 10:03
659 0
День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов

День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 сентября в 10:02
791 2
Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания

Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 02 сентября в 09:01
639 0
​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове

​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове
Анастасия Якупова 01 сентября в 18:59
28214 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика