​На Белом Яру выборы главы проходят под контролем региональных общественников

Выборы главы Белого Яра (Сургутский район) проходят под контролем общественников, которые смогли стать наблюдателями благодаря изменению законодательства. Об этом рассказала председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова, которая лично следит за ходом голосования в Белом Яру.

«Отмечу, что среди наблюдателей сегодня очень много молодых людей. Они принимают участие в этом важном гражданском процессе, тратят свой день, чтобы соприкоснуться с ним. Органы власти должны понимать, что не бывает плохих или хороших граждан, есть такие граждане, с которыми нужно работать. Огромное спасибо всем общественными наблюдателям, которые оторвали себя от семьи и проявили активную позицию», – заявила общественница. Она также отметила, что выборы в поселении проходят на очень высоком уровне.

Правда, явка белоярцев не столь велика – к 18 часам на избирательные участки пришли 18 процентов внесенных в списки голосующих (в среднем по Югре этот показатель – 24 процента). Выборный процесс закончится в ближайшее время – в 20 часов все участки будут закрыты и начнется подсчет голосов.