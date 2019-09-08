16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9981   EUR  72,8883  

​За полдня на избирательных участках в России умерли два человека. Один из них – кандидат

Два человека умерли на избирательных участках в ходе единого дня голосования в России. Один – 90-летний житель Курганской области. Он пришел на выборы в Целинском районе и у него стало плохо с сердцем, пишет Znak.com. Врачи прибыли оперативно (спустя девять минут), но спасти пожилого мужчину не удалось. В Курганской области сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора.

Другой трагический случай произошел в Волгоградской области (там так же выбирают губернатора, а также депутатов региональной думы). На избирательном участке умер кандидат в парламент субъекта федерации Вадим Чистяков, сообщает издание Snob. У него внезапно возникли проблемы с сердцем, и прибывшие медики не смогли его спасти. Чистякову было 49 лет, он баллотировался от партии КПРФ.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:28, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Четыре совета о том, как следить за печью и избежать пожара

Четыре совета о том, как следить за печью и избежать пожара
От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и складские помещения. Но главное, люди теряют в огне жилье
Пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре Сегодня в 14:08
204 0
​В Сургуте дорожный каток насмерть задавил человека. Как часто подобное происходит в России?

​В Сургуте дорожный каток насмерть задавил человека. Как часто подобное происходит в России?
Анастасия Семихатских 07 сентября в 17:35
1727 0
​«ЯСНО», проблемы с полицией и граффити за деньги: О жизни стрит-арт художников без цензуры

​«ЯСНО», проблемы с полицией и граффити за деньги: О жизни стрит-арт художников без цензуры
Анастасия Якупова 07 сентября в 15:42
703 0
Олег Владимиров

Ни капли в рот
Логика сторонников принятия новых ограничений понятна и прямолинейна: чем позже люди начнут пить крепкий алкоголь, тем лучше. Кто бы спорил. Но проблема как раз в прямолинейности – в реальной жизни все немного заковыристее
Олег Владимиров 07 сентября в 09:43
788 4
​Ольга Васильева: «Складывается ощущение, что мэр Нефтеюганска не заинтересован в решении проблем города»

​Ольга Васильева: «Складывается ощущение, что мэр Нефтеюганска не заинтересован в решении проблем города»
Интервью с активисткой — о голодовке, грязной воде и мусорной реформе
Анастасия Якупова 06 сентября в 09:46
1541 0
В Сургуте массово сносят розовые заборы

В Сургуте массово сносят розовые заборы
Объясняем, почему
Илья Низовских 05 сентября в 12:10
2494 8
​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно

​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно
Директор «БКС Брокер» в Сургуте Азамат Юсупов — о резком росте акций главного градообразующего предприятия
Илья Низовских 04 сентября в 11:02
4299 4
​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты
Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году
Редакция СИА-ПРЕСС 04 сентября в 10:24
818 4
12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Где выпускники лучше всего сдают ЕГЭ, а учителя заслужили больше всего наград
Анастасия Семихатских 04 сентября в 09:47
2603 6
Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы
«Я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно»
Анастасия Якупова 03 сентября в 17:14
2294 1
​15 лет с момента страшных событий в Беслане

​15 лет с момента страшных событий в Беслане
В этом году специально с семьей заехали в это скорбное место
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 03 сентября в 12:27
520 2
В школе учат не только вычитать и умножать

В школе учат не только вычитать и умножать
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 02 сентября в 10:40
774 1
Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса

Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 10:03
657 0
День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов

День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 сентября в 10:02
788 2
Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания

Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 02 сентября в 09:01
635 0
​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове

​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове
Анастасия Якупова 01 сентября в 18:59
28180 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика