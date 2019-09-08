​За полдня на избирательных участках в России умерли два человека. Один из них – кандидат

Два человека умерли на избирательных участках в ходе единого дня голосования в России. Один – 90-летний житель Курганской области. Он пришел на выборы в Целинском районе и у него стало плохо с сердцем, пишет Znak.com. Врачи прибыли оперативно (спустя девять минут), но спасти пожилого мужчину не удалось. В Курганской области сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора.

Другой трагический случай произошел в Волгоградской области (там так же выбирают губернатора, а также депутатов региональной думы). На избирательном участке умер кандидат в парламент субъекта федерации Вадим Чистяков, сообщает издание Snob. У него внезапно возникли проблемы с сердцем, и прибывшие медики не смогли его спасти. Чистякову было 49 лет, он баллотировался от партии КПРФ.