​Владимир Путин на выборах в Московскую городскую думу проголосовал за оппозиционера

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 сентября, принял участие в выборах в Московскую городскую думу, где проголосовал за незнакомого кандидата. «Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», – цитируют «Ведомости» главу государства. Стоит отметить, что в избирательном округе, где голосовал президент, нет кандидата от «Единой России» (сама партия никого не выставила, но негласно поддержала пул самовыдвиженцев): в бюллетене значились зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Примечательно, что, согласно политик Алексей Навальный в рамках своего «Умного голосования» в этом округе предложил голосовать за действующего депутата и зампреда думы от КПРФ Николая Губенко.

В ходе единого дня голосования в России завершаются около 6000 избирательных кампаний. В Югре проходит 18 выборов – в основном жители округа довыбирают депутатов и решают, кто возглавит несколько поселений.