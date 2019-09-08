​В Нижнесортымском выборы идут спокойно, но люди почему-то не улыбаются // ФОТО

Выборы главы и депутата думы Нижнесортымского (Сургутский район) проходят спокойно и без нарушений. Об этом рассказывают наблюдатели, члены Общественной палаты Югры Жанна Самойлова и Сергей Благородов. «Участки организованы согласно всем требованиям. Обстановка на избирательных участках спокойная, но не сказать, что очень дружелюбная, люди почему-то не улыбаются», – рассказывает Самойлова.

На 10 утра (более свежие данные пока не опубликованы) на участки в сельском поселении пришли почти 700 человек из 8,3 тысяч зарегистрированных избирателей, то есть немногим более восьми процентов. «Столпотворений на участках не наблюдается. Провокации и скандалы не происходили. Члены участковых комиссии работают в спокойном режиме, консультируя граждан в случае необходимости», – передает обстановку Сергей Благородов.

Параллельно в Югре проходят 18 выборных кампаний. Жители округа голосуют за депутатов и глав поселений. Читайте также общий обзор выборов в Югре на СИА-ПРЕСС.