Районные парламентарии вместе с депутатом Госдумы обсудили насущные проблемы муниципалитета

5 сентября депутаты Думы Сургутского района встретились с депутатом Государственной Думы РФ, председателем комитета по энергетике Павлом Завальным, представляющем в федеральном парламенте Ханты-Мансийский автономный округ.

Представитель нижней палаты Федерального Собрания напомнил, что в настоящей момент в Госдуме находятся в работе 1200 законов. И одна из задач депутатов – повысить качество принимаемых документов, при этом «решение одних проблем не должно создавать новых», отметил депутат. Так, бюджет страны должен учитывать финансирование национальных проектов. А главный итог в принятии законов – столь нужный нашей стране рост ВВП.

Вопросов Павлу Завальному районные парламентарии задали немало. Бурное обсуждение вызвала тема формирования федерального бюджета, отчислений в него налогов из регионов. Пока ситуация останется на прежнем уровне, поскольку дефицитных субъектов РФ, к сожалению, очень много, пояснил депутат.

Анатолий Сименяк задал вопрос, касающийся транспортного налога, включения его в стоимость бензина. Тема «бензинового акциза», который мог бы заменить налог на транспорт, сегодня обсуждается, но единого мнения пока нет. Районные парламентарии отметили, что для жителей нашего муниципалитета автомобиль давно перестал быть роскошью: учитывая удаленность территорий и климат, он просто необходим. А зависимость налога от «лошадей» вынуждает владельцев старых, но мощных авто платить по повышенной ставке, независимо от того, как часто автомобиль используется.

Поговорили и о четырехдневной рабочей неделе. Идею Павел Завальный назвал популистской, особенно в связи с необходимостью наращивания производства, однако положительно отозвался о почасовой оплате труда работников, без фиксированной продолжительности рабочего дня.

Депутаты районной Думы обратили внимание на необходимость включения периода отпуска по уходу за ребенком («декрета») в трудовой стаж полностью. Поднимались также темы, касающиеся импортозамещения, развития отечественного станкостроения, отказа от использования пластика и возрождения в стране отрасли экономики, связанной со вторсырьём, и ряд других.

Депутаты районной Думы не первый раз встречаются с Павлом Завальным, и каждая такая встреча – повод ещё раз обсудить насущные вопросы муниципалитета, решение которых зависит, в том числе, и от норм федерального законодательства.