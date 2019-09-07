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​«Впереди 4000 метров жести»: В Ханты-Мансийске прошел массовый забег

Фото: vk.com/truebrave
Фото: vk.com/truebrave

7 сентября в столице Югры 90 команд смогли испытать свои силы в массовом экстремальном забеге «Дело храбрых».

Возраст участников от 18 до 60 лет, в забег можно было отправиться только командой, в которой обязательно должна быть хотя бы одна девушка.

Местом для возведения препятствий и проведения забега стала территория в 200 тысяч квадратных метров за гостиницей «Олимпийская» в Ханты-Мансийске. Участникам нужно было не просто пробежать трассу длиною 4 километра, но преодолеть 26 преград, среди которых: элементы общевойсковой полосы препятствий и участки пересеченной местности, водоемы и ограждения, бастионы и этапы с весами.

«Экстремальные забеги не в новинку для югорчан и многие уже знают, чего ожидать. Но забег забегу рознь: «Дело храбрых» удивит искушенных – и не очень – участников масштабом и разнообразием препятствий и спецэффектов на трассе. А для гостей и зрителей мероприятия будет организована насыщенная и интересная развлекательная программа», — рассказывают организаторы забега.

Проект реализуется с использованиием гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие гражданского общества предоставленного Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".


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Сегодня в 16:13, просмотров: 305, комментариев: 0


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