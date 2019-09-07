​С начала года жители Югры взяли жилищных кредитов на 32 млрд рублей

Начиная с Нового года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО взяли 28 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 67 млрд рублей. Этот показатель ставит «тюменскую матрешку» на четвертое место по стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. При этом больше всего ипотек пришлось именно на югорчан — 32 млрд рублей, затем идет Тюменская область (21 млрд) и ЯНАО (14 млрд).

За прошедший год совокупная задолженность в регионах «тюменской матрешки» выросла на 11 процентов — до 399 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Уральский ГУ Центробанка. При этом доля просроченной задолженности по жилищным кредитам сравнительно мала и составляет менее 1 процента.

Средний размер кредита составил 2,4 млн руб., средний срок выплат — 18 лет и четыре месяца.