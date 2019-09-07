В Югре за каждого усыновленного ребенка родителям будут давать от 300 тысяч рублей

В Югре планируют заменить ежемесячную выплату усыновителям, предусмотренную на содержание усыновленных детей, на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей на каждого такого ребенка и 350 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка-инвалида.

Проект изменений в окружной закон отправлен на рассмотрение в думу Югры.

Отметим, что решение о поправках было принято по инициативе участников VI регионального форума замещающих родителей.

Также, как сообщается на сайте правительства Югры, есть еще одно изменение - ежемесячное вознаграждение будет предоставляться одному из приемных родителей за воспитание каждого ребенка. В случае же передачи на воспитание трех и более детей или ребенка-инвалида – каждому приемному родителю за воспитание каждого ребенка.