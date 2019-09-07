Предпенсионерам Югры предлагают бесплатно пройти обучение по мировым стандартам WorldSkills

Жителю Югры предпенсионного возраста могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по международным стандартам WorldSkills. Это поможет зрелым специалистам укрепить свои позиции на рынке труда, повысив свой уровень квалификации или «перезагрузив» профессиональную карьеру, найдя новую работу.

В Сургуте горожан предпенсионного возраста обучает Сургутский политехнический колледж. Имеется несколько компетенций: «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Столярное дело» и «Электромонтаж».

Для зачисления на обучение гражданам предпенсионного возраста необходимо зарегистрироваться на платформе https://50plus.worldskills.ru/ самостоятельно или с помощью специалиста АУ «Сургутский политехнический колледж» (контактное лицо: Мастер производственного обучения Нина Григорьевна Гринчук, тел.: +7 (3462) 206 940 доб.5507; ngg@surpk.ru).