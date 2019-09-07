В Югре могут заменить компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам субсидией

В Югре идет онлайн-голосование, которое может привести к замене компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам субсидией. Голосование продлится до 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Югры, новый вид поддержки коснется не только молодые семьи участников госпрограммы «Развитие жилищной сферы», но и исключенных из их числа по достижению предельного возраста.

«Инициативная группа предлагает заменить компенсацию части процентной ставки на иной вид поддержки в размере 90 процентов от остатка компенсации. При этом действующие участники программы должны будут отказаться от субсидии и от получения оставшихся 10 процентов компенсации. Исключенные по достижению предельного возраста – только от оставшихся 10 процентов компенсации», - пояснили в окружном департаменте строительства.