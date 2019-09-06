​Предприниматели Югры могут принимать платежи по QR

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске к платежному сервису Сбербанка «Плати QR» уже подключились 133 партнера, среди которых рестораны, салоны красоты, службы заказа такси и различные магазины. Эта услуга особенно востребована там, где отсутствует возможность принимать оплату банковскими картами через терминалы для эквайринга.

Чтобы начать пользоваться «Плати QR» продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для предпринимателей оплата по QR-коду позволяет существенно сэкономить на услуге эквайринга: размер комиссии фиксирован и составляет 1,5% вместо стандартных 2% по торговому эквайрингу. Для приема платежей не нужно решать вопросы с оборудованием и качеством связи.

- Мы предлагаем предпринимателям и покупателям новые удобные сервисы для быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг. Более 40 млн человек ежедневно пользуются сервисом «Сбербанк Онлайн», осуществляют переводы с карты на карту. Оплата по QR-коду как альтернатива переводу позволяет провести платеж безопасным образом и получить бонусы СПАСИБО либо мили «Аэрофлот» в полном объеме, - комментирует управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.