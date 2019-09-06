​Специальное предложение от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» для вас

Ваша индивидуальность требует особого подхода, и ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создали особенную коллекцию, вобравшую в себя уникальные шедевры ювелирного искусства, лучших мастеров компании.

Завораживая эстетикой ювелирного искусства украшения этой коллекции, наполнят ваш образ шармом, и вы увидите в глазах окружающих неподдельный интерес и восхищение.

Погрузитесь в выбор ювелирных украшений, которые отразят ваши чувства и отношение к себе, окружающим и пусть созданный вами образ подарит вам уверенность в себе и вдохновение на официальном сайте компании: epldiamond.ru

Посетите ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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