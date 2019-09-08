​В Белоярском школьники увековечили своих учителей

В Белоярском у городской школы №3 установлена стела «Тебе, учитель, посвящаю», а также появилась Аллея педагогической славы. Все это устроили старшеклассники. Как сообщает департамент общественных связей Югры, школьники пришли к главе Белоярского района с идеей, и он эту инициативу поддержал. К финансированию проекта подключились местные единоросы и управление аварийно-восстановительных работ компании «Газпром трансгаз Югорск».

«В Белоярском создано все для развития ребенка. Есть прекрасные детские сады, школы, в каждом учебном заведении трудятся высококвалифицированные педагоги. Мы в лидерах в Югре по качеству образования. И сегодня хочется сказать спасибо за это и учителям, и нашим детям», – заявил глава Белоярского района Сергей Маненков.