​В Мегионе полностью обновляют Аллею Славы

В Мегионе вовсю идет обновление Аллеи Славы, которая должна предстать жителям города к 75-летнему юбилею Великой Победы в мае 2020 года. Об этом рассказывает департамент общественных связей Югры. Сейчас на участке уложена гранитная плитка на центральном постаменте, заготовлен фундамент под шесть стел, высота которых будет варьироваться – три, шесть и девять метров.

«В этом году мы планируем полностью завершить благоустройство объекта, в следующем приступим к установке монументов. Строительство всего мемориального комплекса закончится в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – прокомментировал глава Мегиона Олег Дейнека.