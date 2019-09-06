​В Югре заблудившигося грибника спасали 50 человек, в том числе чиновники

Неподалеку от Когалыма в лесу потерялся пенсионер 1952 года, он ушел собирать грибы, заблудился и не вернулся.

Его искали 50 человек, среди которых были спасатели, полицейские и даже муниципальные служащие местной администрации, а также 12 машин и один квадрокоптер. Мужчину нашли в 20 километрах от города после шести часов поисков.

Пресс-служба УМВД Югры уточняет, что пенсионер слышал звуки сирен и окрики спасателей, но не мог сориентироваться ввиду своего возраста.

За минувший месяц в лесах Югры потерялись не менее четырех человек: троих нашли быстро, а вот четвертую искали всю ночь.