​Первый Российский Национальный канал начал трансляцию в сети Netbynet

Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании NETBYNET (бренд Wifire) добавил Первый Российский Национальный канал (ПРНК) в базовый пакет телеканалов Wifire TV 120+ UHD. Общественно-политический канал ПРНК, рассказывающий о народах, регионах и национальностях России, создан при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и ряда федеральных министерств.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин: «Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур , национальный вопрос носит фундаментально важный характер. Поэтомузапуск телеканала ПРНК сразу на всей территории России благодаря включению в сеть Netbynet действительно впечатляет и является важным этапом в развитии информационной политики».

ПРНК – социально-информационный круглосуточный телеканал, миссия которого состоит в формировании многонационального информационного поля на территории России, обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа на основе идей единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма.

Новый телеканал доступен на 111 кнопке и транслирует новостные телепрограммы с участием высоко-профессиональных журналистов о многонациональной и многоконфессиональной стране, а также развлекательный и научно-познавательный контент - кино, спортивные трансляции, литературные чтения и музыкальные передачи.

Комментирует Андрей Батанов, генеральный директор NETBYNET (бренд Wifire): Мы рады поддержать инициативу создания национального канала, созданного в рамках реализации Государственной национальной политики России. Уверен, контент телеканала ПРНК будет интересен широкому кругу наших клиентов. А главное, доступен в любой точке России, на любом устройстве, где есть интернет.

Абов Джуликян, главный редактор телекомпании «Первый Российский Национальный канал»: Wifire TV сегодня, пожалуй, один из крупнейших и динамично развивающихся сервисов цифрового телевидения на телекоммуникационном рынке Российской Федерации. Мы признательны коллегам за возможность осуществить вещание через современные средства доставки телесигнала ПРНК. Абоненты Wifire TV могут смотреть программы нашего канала в том числе и на мобильных устройствах, планшетах, Smart TV.