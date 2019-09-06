​Археологи из Югры на раскопках нашли останки 17 воинов Красной армии

В Ленинградской области прошла военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Апраксин», в которой приняли участия представители Югры, в том числе школьники Лянтора из отряда «Пламя».

Во время экспедиции югорские следопыты подняли останки 17 воинов Красной армии, установили имена семи погибших и стали участниками торжественной церемонии захоронения останков бойцов.

Отметим, что в Сургутском районе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания юных жителей муниципалитета. В 2019 году на выездные мероприятия поискового отряда «Пламя» из районного бюджета было выделено порядка 300 тысяч рублей.