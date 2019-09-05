С 1 октября, в дни VII Международного фестиваля искусств «60 параллель», в Сургутской филармонии пройдет выставка «NordicSounds – Звуки Севера».

Ее автор — художник-график Елена Сухова. Основой выставки стала серия графических работ на музыку фарерских композиторов и югорской певицы Веры Кондратьевой.

Впервые совместный проект Вера Кондратьева и Елена Сухова представили в 2015 году на концерте Кристиана Блака и группы Yggdrasil (Фарерские острова) в рамках III Фестиваля искусств «60 параллель». Тогда зрители услышали программу, представляющую собой сплав современной академической и этнической музыки, скандинавского фолка и пост-рока.

Кстати, этой осенью югорская земля снова примет скандинавскую музыку. В Сургуте и Ханты-Мансийске 14 и 17 ноября состоится концерт музыкантов Фарерских островов и Югры.