​Якутский «изумруд» завоевывает Мир

Народ Республики Саха (Якутия) сложно удивить драгоценными и полудрагоценными камнями, так как на территории этого края добывается огромное количество красивых и порой очень редких минералов.

Но есть один полудрагоценный камень, который настолько красив и уникален, что сумел завоевать звание фирменного камня Якутии.

Научное название этого полудрагоценного камня — хромдиопсид, народное — якутский «изумруд».

Глубокий насыщенный зеленый цвет и невероятная способность преломлять свет, наделяет этот полудрагоценный камень поистине магической красотой.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» поставили перед собой благородную цель — показать и рассказать о хромдиопсиде всему Миру, сделав украшения с этим невероятно красивым полудрагоценным камнем доступными, как можно большему количеству женщин на Земле.

Для этого была создана коллекция «Blossom» , с которой началась история создания ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» с полудрагоценными камнями. До этого компания была монобрендом, создававшим только украшения с бриллиантами.

Вывести новый полудрагоценный камень и украшения с ним на ювелирный рынок задача непростая и потребовала разработки не только новой коллекции, но и рекламной кампании, маркетинга, пиара и решения многих других задач.

Все это позволило украшения с якутским «изумрудом» покорить сердца людей во многих странах Мира — России, США, Кипре, Хорватии, Киргизии, Литве, Монголии, Казахстане и многих других странах, в которых работают розничные сети «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Прикоснитесь к загадочной красоте якутского «изумруда», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и официальный сайт компании: https://epldiamond.ru/