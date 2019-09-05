​Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Опыт президента страны и губернаторов подхватывает Минздрав: в России впервые пройдет прямая линия с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

«13 сентября в 10:00 состоится прямой эфир «Министр на связи», где Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Если вы давно не решались задать интересующий вас вопрос и получить ответ лично от Министра здравоохранения Российской Федерации, то присылайте вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru», — сказано на сайте министерства.