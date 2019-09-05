​Тюменская область создает передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности

В рамках обязательств по созданию межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), Тюменская область построит передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже подписал распоряжение о выделении денежного гранта Тюменскому государственному университету для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов.

Лаборатория будет использоваться для создания передовых исследований и образовательных технологий в рамках деятельности НОЦ.

«Исследования в области биологической безопасности на нашей территории имеют длительную историю. Вызовы глобального масштаба сегодня – трансформация экосистем, утрата биологического разнообразия, перенаселение планеты, распространение патогенов, устойчивых к известным антибиотикам. Решение этих и других задач в области биологической безопасности – ключевое направление работы нашего НОЦ. На него мы делаем ставку», – заявил гуернатор.

Кроме того, новейшая техника и оборудование будут способствовать привлечению в Тюмень ведущих зарубежных исследователей.