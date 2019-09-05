​Правительство Тюменской области рассчитывает продать выпускаемое в регионе оборудование на нефтегазовом форуме

Правительство Тюменской области рассчитывать заключить контракты на реализацию выпускаемого в регионе оборудования на X Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в областной столице с 17 по 19 сентября. Об этом заявил губернатор области Александр Моор.

«Интерес к форуму проявили все крупные нефтегазовые компании. Ожидается очень высокий уровень представительства. Теперь только от нас зависит, как мы сможем подать и продать нашу продукцию. Форум для того и проводится, чтобы не только обсудить текущую ситуацию в нефтегазовом комплексе и перспективы его развития, но и получить практические результаты», – отметил Моор.

В нефтегазовом форуме Тюмень будет представлена компанией НПО «СибБурМаш», занимающейся производством нефтегазопромыслового оборудования.

«Конечно, надеемся на новые контракты. Тем более, что правительство Тюменской области активно способствует развитию наших контактов с заказчиками – крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Наше участие в предыдущих форумах принесло конкретные позитивные результаты», – заявил директор предприятия Алексей Попов.

Справка:

НПО «СибБурМаш» – инновационное предприятие, активно участвующее в импортозамещении в нефтегазовом комплексе и продвигающее на рынок собственные передовые научно-практические разработки.