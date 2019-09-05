​Фракция ЛДПР предлагает одну из форм поддержки семей Югры

Идею нового законопроекта подсказали граждане, пришедшие на личный прием к депутату фракции ЛДПР Евгению Данникову в городе Мегионе. Люди пожаловались на отсутствие компенсации расходов работодателем при оплате льготного отпуска на их ребенка, достигшего 18 лет, являющимся школьником, но еще не студентом высшего учебного заведения. Изучив вопрос подробнее, депутаты фракции вынесли на рассмотрение регионального парламента изменения в существующее законодательство.

Идея состоит в компенсации расходов проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и к месту получения медицинской помощи и обратно на членов семьи, достигших 18 лет, но не являющихся студентами профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а обучающихся в общеобразовательных школах. В действующей редакции закона, семьи, чьи дети обучаются в общеобразовательных школах, но при этом достигли возраста 18 лет, утрачивают право на гарантированные компенсации. Депутаты ЛДПР предлагают исправить это, и компенсировать родителям проезд их совершеннолетних детей.

«Пока мы разработали законопроект для отдельных категорий граждан. Но в случае поддержки окружными парламентариями нашей инициативы можно будет расширить круг ее применения и в других нормативно-правовых актах на всех жителей Югры», - рассказывает руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Закон будет рассмотрен на очередном Комитете по социальной политике в окружной Думе, докладчиком выступит либерал-демократ Сергей Тульников.