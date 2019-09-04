​Министр экономики рассказал, как Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю в том случае, если в стране вырастут доходы населения и производительность труда. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин, пишет РБК. «Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – сказал он на Восточном экономическом форуме.

Будучи реалистом, Орешкин подчеркнул, что пока займется первоочередными задачами – то есть повышением доходов россиян. Хотя первоначальный автор идеи о четырехдневной рабочей неделе, премьер-министр Дмитрий Медведев уже дал поручение Минтруду к 30 сентября выяснить, насколько реально ввести подобное в России и как это повлияет на социальную сферу.

Стоит отметить, что пока ни в одной стране мира четырехдневная рабочая неделя не введена официально на государственном уровне. На подобные эксперименты идут лишь отдельные компании в странах первого мира.