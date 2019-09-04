​Тюменский губернатор открыл новое производство в сфере нефтянки

Новое производство нефтегазопромыслового оборудования было запущено на заводе НПО «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» в Тюменской области. В торжествах по этому поводу принял участие глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора. В новое производство собственник вложил 135 млн рублей, там будет работать 50 человек.

Александр Моор отметил, что особенно приятно открыть подобное производство незадолго до старта Тюменского нефтегазового форума. Он также отметил, что большой вклад в высокое положение Тюменской области в рейтинге инвеспривлекательности делают региональные индустриальные парки, в частности – «Боровский». Сейчас его мощности загружены на сто процентов, там базируются 12 предприятий, некоторые из которых уже работают, а некоторые готовятся к запуску.

Резиденты индустриальных парков пользуются региональными льготами, позволяющими наращивать производство и увеличивать налогооблагаемую базу, пишет издание «Тюменская линия». Так, «СибБурМаш» за два года получил 46 млн рублей в качестве возмещения лизинговых платежей за семь станков, которые стоили 111 млн рублей, и это позволило увеличить отчисления в бюджет Тюменской области на 92 млн рублей. Правительство региона планирует поддерживать и стимулировать стремление бизнеса наращивать производство и рабочие места, заверил губернатор.