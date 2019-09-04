​Зимой будет тепло: Сургутский район отчитался о подготовке к отопительному сезону

Все ресурсоснабжающие предприятия Сургутского района готовы к подаче тепла. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Дина Кузьмина.

«Сегодня мы заканчиваем работы на основных магистральных артериях Белого Яра. Из 117 млн рублей, которые выделялись на подготовку к отопительному сезону, 102 млн были направлены именно на коммунальную инфраструктуру этого городского поселения», — рассказала руководитель департамента.

Подготовка к зимнему сезону по всему Сургутскому району будет вестись до конца сентября, однако администрация муниципалитета гарантирует, что это никак не скажется на подаче тепла. Уже поступили заявки от объектов соцкультбыта, постепенно отопление подается в детские сады и школы.

«Если говорить про отопление жилфонда, то сейчас мы констатируем готовность на 95 процентов. Не очень хорошо обстоит дело с подготовкой частного сектора, так как граждане, проживающие в отдельных домовладениях, не считают нужным проводить все регламентированные работы. Например, по промывке сетей. Сейчас все, кто имеют дома, предупреждены о том, что если соответствующие работы не будут выполнены в срок, то мы будем вынуждены принимать меры», — говорит Дина Кузьмина.

В квартиры жителей сургутского района тепло поступит тогда, когда на улице снизится среднесуточная температура воздуха. На данный момент решение о включении отопления еще не принято.

Кстати: за прошедшее лето было отремонтировано восемь километров сетей тепловодоснабжения, которые имели категорию «ветхие».