Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» дарит путешествие в Якутию

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в этом году отмечает свое 25-летие, и в честь этой памятной даты проводит розыгрыш путешествия в загадочную Якутию, в котором вас ждут незабываемые прогулки по национальным заповедникам, местам, которые притягивают сотни тысяч туристов, каждый год из разных стран Мира.

Условия участия очень просты — достаточно посетить ювелирный салон в г. Сургут, и приобрести сертифицированный бриллиант массой 0,01 Карат.

Среди обладателей бриллиантов и будет разыграно путешествие.

Бриллианты так же можно приобрести на официальном сайте нашей компании: https://epldiamond.ru/

Большое количество бриллиантов увеличит ваш шанс на выигрыш!

Сумма, потраченная на покупку бриллиантов, возвращается в виде бонусов на ваш бонусный счет, который позволит сэкономить в будущем.

Подарите себе путешествие в бриллиантовую Якутию за 1 700 рублей, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или зайдя на официальный сайт компании: https://epldiamond.ru/