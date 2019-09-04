​В Югре задержали наркокурьера, который планировал заложить более 600 тайников с наркотиками

Полицейские Югорска задержали молодого человека 1997 года рождения, который реализовал в городах Югры более 300 тайников-закладок с синтетическими наркотиками и планировал сделать еще столько же.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, подозреваемый является гражданином стран ближнего зарубежья. Прибыв в Югру с наркотиками, он остановился на съемной квартире в Югорске, чтобы распространять запрещенные вещества в городах округа.

За четыре дня он реализовал половину своих запасов на территории городов Урая, Советского и Югорска, но в итоге был пойман с поличным сотрудниками полиции. Из его квартиры изъяли 626 свертков с уже расфасованным наркотиком общей массой более 300 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.