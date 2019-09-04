​Спасатели Югры ищут двух мужчин, пропавших на реках

За прошедшую неделю на югорских реках Аган и Иртыш пропали двое мужчин. Одного из них спасатели ищут уже больше недели, а второй пропал вчера, 3 сентября. Об этом сообщает «Центроспас-Югра».

Мужчина на реке Иртыш предположительно утонул еще 27 августа. Приступив к поискам в тот же день, спасатели мобильного поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска ищут его уже девятые сутки. Они обследовали более 150 километров береговой линии и акватории с помощью сонара.

Второй мужчина пропал накануне в понедельник, уйдя на рыбалку в неизвестном направлении по реке Аган. Спасатели ищут его надводным способом, передвигаясь на моторных лодках. Обследованы уже 40 км акватории.

Поиски мужчин продолжаются.