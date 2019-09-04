​В Югре уволили двух чиновников, занимавших свои должности по поддельным документам

Два сотрудника администрации сельского поселения Малый Атлым в Октябрьском районе Югры занимали свои должности по поддельным документам о высшем образовании.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, посты незаконно занимали начальник финансово-экономического отдела администрации поселения, а также главный специалист по содержанию муниципального жилищного фонда.

Сотрудники полиции обнаружили факт нарушения закона, когда проверяли подлинность документов в образовательных учреждениях. В вузах заявили, что названные чиновники не числились среди их студентов, и дипломы им никто не выдавал.

Муниципальных служащих уволили. Возбуждены уголовные дела, максимальные санкции которых – лишение свободы сроком до одного года.